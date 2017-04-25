Тайные симпатии: СБУ не запретило Басте выступать на Украине, несмотря на «крымское прошлое»

Публикации за 25.04.17

В СБУ не спешат запрещать въезд на Украину российскому рэперу Василию Вакуленко, более известному под псевдонимом Баста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом исполнитель не делает тайны из того, что в 2015 году побывал в Крыму с концертом.

Напомним, посещение Крыма – весомая причина для сотрудников СБУ запрещать въезд на Украину российским артистам. Одной из последних за свое выступление в Керчи поплатилась певица Лолита Милявская. С концертом в городе она побывала в 2015 году, где даже исполнила одну из песен украинской группы «Океан Эльзы», что, впрочем, никак не повлияло на решении правоохранителей незалежной снять артистку с поезда. Не менее резонансными стали запреты на въезд артистке Наталье Порывай (для которой все же решили сделать одноразовое исключение, чтобы певица смогла похоронить свою бабушку, жившую в Киеве) и участнице «Евровидения – 2017» от России Юлии Самойловой.

О позиции СБУ касательно Басты сообщило одно из украинских СМИ, решившее поинтересоваться на этот счет у спецслужбы, заметив афишу запланированного на 17 июня концерта рэпера в Киеве.

Ответ журналистам пришел за подписью начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова. В частности, в нем говорится: «По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной персоне Службой безопасности Украины не принималось».

Как уже сообщал «Новый День», этот случай не впервые демонстрирует двойные стандарты украинских правоохранителей. Так, концерт в российском Крыму не помешал артисткам из Comedy Woman выступить после этого в Киеве и даже собрать аншлаг.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 25.04.17

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