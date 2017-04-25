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Крым

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Публикации за 25.04.17

Тайные симпатии: СБУ не запретило Басте выступать на Украине, несмотря на «крымское прошлое»

Тайные симпатии: СБУ не запретило Басте выступать на Украине, несмотря на «крымское прошлое»

В СБУ не спешат запрещать въезд на Украину российскому рэперу Василию Вакуленко, более известному под псевдонимом Баста.

Как передает корреспондент РИА , при этом исполнитель не делает тайны из того, что в 2015 году побывал в Крыму с концертом.

Напомним, посещение Крыма – весомая причина для сотрудников СБУ запрещать въезд на Украину российским артистам. Одной из последних за свое выступление в Керчи поплатилась певица Лолита Милявская. С концертом в городе она побывала в 2015 году, где даже исполнила одну из песен украинской группы «Океан Эльзы», что, впрочем, никак не повлияло на решении правоохранителей незалежной снять артистку с поезда. Не менее резонансными стали запреты на въезд артистке Наталье Порывай (для которой все же решили сделать одноразовое исключение, чтобы певица смогла похоронить свою бабушку, жившую в Киеве) и участнице «Евровидения – 2017» от России Юлии Самойловой.

О позиции СБУ касательно Басты сообщило одно из украинских СМИ, решившее поинтересоваться на этот счет у спецслужбы, заметив афишу запланированного на 17 июня концерта рэпера в Киеве.

Ответ журналистам пришел за подписью начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова. В частности, в нем говорится: «По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной персоне Службой безопасности Украины не принималось».

Как уже сообщал «Новый День», этот случай не впервые демонстрирует двойные стандарты украинских правоохранителей. Так, концерт в российском Крыму не помешал артисткам из Comedy Woman выступить после этого в Киеве и даже собрать аншлаг.

Киев, Леонид Маковецкий

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