Певица Лолита: откровенный снимок от СБУ – фальсификация / «Но грудь-то не моя!»

Публикации за 24.04.17

Российская певица Лолита Милявская обвинила Службу безопасности Украины в фабрикации снимка, на котором у нее обнажилась грудь. Фото было опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

Как рассказала артистка в эфире радио «Говорит Москва», она ожидала подобных провокаций со стороны «заряженных» людей с Украины. «Могу сказать, что после вчерашних стрессов меня всё больше веселит СБУ. В моей семье с сегодняшнего дня все смеются», – отметила певица.

Она добавила, что фотографию обнаружил ее муж и дико удивился местом ее размещения. «Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела – но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить – конечно, формы разные», – заявила Лолита, добавив, что у спецслужб, вероятно, нет других занятий, кроме как бороться с ней.

«Всё говорит о том, что сила у СБУ огромная, золотые головы там сидят, умницы, талантища, закончившие где-то школы, высшие учебные заведения. СБУ сейчас этой фотографией показало всю мощь своего существования, с чем я их и поздравляю. Они призывают: давайте бороться с Милявской. Я убеждена, что когда они будут бороться со мной и находиться в переписке, они оставят всех остальных в покое. У них же дел больше нет», – сказала Лолита.

Как писал «Новый День», 23 апреля Лолиту сняли с поезда, на котором она ехала в Киев к больной дочери, и запретили певице въезд в страну на три года. Поводом стало ее выступление в Крыму в 2015 году. Вскоре после этого СБУ опубликовала в Twitter снимок, на котором у танцующей певицы оголилась грудь, а в руке она держит рюмку и сигарету. Многие пользователи социальных сетей осудили СБУ за публикацию.

Москва, Иван Гридин

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