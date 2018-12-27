Певица Лолита призналась, что «душевно больна» Украиной

Певица Лолита Милявская заявила, что Крым для нее остается украинским. Артистка отметила, что из-за российско-украинского конфликта артисты эстрады разделились на два лагеря. Например, Ани Лорак и Светлана Лобода больше ориентированы на российскую аудиторию, а Станислав Вакарчук и Тина Кароль выбрали как «базовое место для жизни и заработка» Украину.

Лолита подчеркнула, что не делит зрителей на российских и украинских. «Я для всех пою. Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то», – сказала она в интервью каналу «Крючок.TV».

Позицию артистки понять можно. Два года назад уроженке Украины Лолите Милявской запретили въезд на территорию «Незалежной» из-за того, что ранее она побывала в Крыму. Ее высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.

«Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым – это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», – рассказала певица.

В начале года Лолиту подали в суд за срыв гастролей. Истец – организатор концертов в Крыму заявил, что певица должна была выступить на полуострове в августе 2017 года. На подготовку было потрачено около 6 млн рублей, но Лолита на своих концертах не появилась.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.12.18

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