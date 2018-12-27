Милявская объяснила детско-юношеским дежавю вырвавшуюся фразу об украинском Крыме

Певица Лолита Милявская объяснила своё восприятие Крыма не русским, а украинским – яркими детскими воспоминаниями из Ялты, а любовь к «Незалежной» – киевской юностью и львовской зрелостью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она рассказала в комментарии изданию RT.

«Рекомендую посмотреть всё интервью. Вырванные фразы из контекста рекомендую не читать. Почему не въезжала в Крым на гастроли, спрашивая у Киева разрешения? Я гражданка России и въезжала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия считает своей. То, что мой горшок с детства стоял в Ялте... Я там выросла, у родителей была трёхкомнатная квартира... Это моё внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я львовянка, я киевлянка, даже в контексте это тяжело назвать чем-то страшным. Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой. Мы пользуемся трудом друга, в войнах мы не участвуем. Мы этого не понимаем», – заявила Милявская.

Кроме того, Лолита выразила досаду в связи с гастрольными трудностями из-за украино-российского конфликта. Не уточняя, впрочем, кто в нём виноват.

«Когда я была маленькой, Крым был Украиной, в этом нет политики. Это часть моей жизни, я не думала что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией. Скорее бы вся эта вакханалия закончилась. Я говорила спасибо России за то, что не убрали таблички с названиями улиц на украинском языке, они для тех людей – украинцев, которые остались жить в Крыму, для них уличные таблички на украинском языке – это говорит об уважении», – рассуждает певица.

Напомним, ранее Лолита заявила в интервью каналу «Крючок.TV», что для неё Крым – «это по-прежнему Украина. В душе».

Симферополь, Иван Капустин

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