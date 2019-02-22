Лолита назвала одного из крымских депутатов мурлом и идиотом

Лолита Милявская вновь вспомнила нашумевшую историю с её прошлогодним интервью украинской ведущей, где артистка проговорилась об «украинской Ялте детства» и призналась, что Крым для неё навсегда остался связан с «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в новом интервью авторскому каналу Ирины Шихман «А поговорить?» певица призналась, что из-за того скандала вынуждена была выпить много успокаивающих лекарственных средств.

По её словам, на неё тогда обрушилась лавина гневных слов со стороны российской общественности, но особенно обидела актрису жёсткая критика со стороны одного депутата крымского парламента.

«Последний раз меня очень подставила Украина. Я дала интервью украинской журналистке и, честно говоря, думала, что мне прилетит за то, что я человека, который создал сайт «Миротворец», назвала «п...стом» и сто раз повторила, что к ориентации это не имеет отношения», – пояснила Лолита, полагая, что после того интервью подвергнется обструкции как раз с украинской стороны .

«Но мне прилетело с другой – за то, что я, вспоминая своё детство и реальную тоску по родине, приезжая в Крым, вспоминаю: мама, папа меня вывозили, они работали в Ялтинской филармонии, это была Украинская ССР. Как я должна её называть? И я сказала, что в моём сердце это – Украина. Именно этот кусочек вырезается, это был вброс Украины, и дальше журналисты, не разбираясь...», – горько посетовала Милявская и со злой обидой высказалась в адрес крымского депутата.

«Был же какой-то идиот, который выступил тут же, не знаю, что там в Крыму – парламент или что? Там есть какая-то своя власть, тут же пришло какое-то мурло, которое сказало: «Я предлагаю её не пускать в Крым!» Я пила валокордин, валидол и показывала «f..k» интернету и говорила: «Х...р! Вот завтра возьму билет, приеду!» – с гневом вспоминает певица.

Как известно, с резкой критикой Лолиты, после её признания в любви к Украине детства, высказался первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего. Мы так понимаем, что для нее Конституция Российской Федерации и законы России не указ, раз делаются подобные заявления», – цитировало Фикса РИА Новости.

Был ещё один парламентарий, но не Госсовета, а депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, который также не отказал себе в удовольствии «попиариться» на неоднозначном заявлении певицы. Единоросс Козенко назвал Лолиту лицемеркой.

«Таких людей обычно называют лицемерами: одним говорят одно, другим – другое, подстраиваясь под ситуацию. Посмотрим, как она летом будет гастролировать в Крыму, очень надеюсь, что полуостров встретит ее пустыми залами», – резко высказался депутат.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.02.19

В Евпатории врачи устроили стрельбу на глазах у пациентов больницы. / ЕСПЧ отверг запрос Киева по инциденту в Керченском проливе. / Обманутых дольщиков Севастополя заселят в построенные с нарушениями дома. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»