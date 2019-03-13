Вера Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей

Популярная в России певица и актриса Вера Брежнева удивлена тем, что в интернет-поисковиках её указывают как украинскую артистку.

Сама Брежнева, родившаяся в Днепродзержинске (УССР) под фамилией Галушко, отказывается называться украинской певицей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом артистка рассказала в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей», – заявила Брежнева, добавив, что украинская певица должна петь на украинском языке, а в её репертуаре такие песни полностью отсутствуют.

Певица напомнила, что первый концерт с её участием состоялся в Санкт-Петербурге, когда её приняли в состав «Виа Гры» 16 лет назад. Далее она гастролировала по всем странам СНГ, заезжая иногда с концертами и на Украину.

Напомним, ранее певица Алена Апина, удостоенная в России звания заслуженной артистки, не смогла внятно ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

До этого певица Лолита Милявская вновь вспомнила нашумевшую историю с её прошлогодним интервью украинской ведущей, где артистка проговорилась об «украинской Ялте детства» и призналась, что Крым для неё навсегда остался связан с «Незалежной».

В новом интервью авторскому каналу Ирины Шихман «А поговорить?» певица призналась, что из-за того скандала вынуждена была выпить много успокаивающих лекарственных средств.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.03.19

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