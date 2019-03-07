У Алёны Апиной едва не отвалился хвост после вопроса о Крыме

Певица Алена Апина, удостоенная в России звания заслуженной артистки, не смогла внятно ответить на вопрос о принадлежности Крыма, приписав попутно русским людям склонность к «словоблудию» и «вилянию хвостом».

«Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия», – сдалась певица, отвечая на провокационный вопрос перебравшейся в Германию дочери Бориса Немцова, сотрудницы издания Deutsche Welle Жанны Немцовой.

Издание выпустило материал под названием «Алена Апина в «Немцова.Интервью»: В Крым я до сих пор не съездила».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопрос о принадлежности Крыма от немецкой журналистки поставил Апину в тупик, но не отбил охоту говорить.

«Наш Крым, не наш Крым: у меня очень сложное отношение к этим событиям, – сказала Апина, комментируя отказ певицы Лаймы Вайкуле посещать полуостров. – С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, – конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы это все решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия».

Напомним, ранее певицу очень удивило и расстроило, что её внесли в чёрные списки скандального украинского националистического сайта «Миротворец» и запретили въезд в «Незалежную».

«Знаю, что теперь туда я невъездная, потому что я пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано «КрымНаш». А я же не смотрю, что на заднике написано», – приводит слова певицы издание «ФАН».

Как сообщал «Новый День», ранее популярная в прошлом певица Лайма Вайкуле заявила, что в Крым, по её мнению, могут ездить только артисты не имеющие отношения к европейской цивилизации. Исключение составляют «неразумные» певцы с детским мышлением.

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», – отрезала Вайкуле.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.03.19

Поклонская стала лицом продукции с надписью «Крым наш. Няш-мяш». / США похвалили Белоруссию за отрицание российского Крыма. / Порошенко объявил о выходе без входа из договора по РСМД. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»