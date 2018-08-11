Вайкуле: Мы, европейцы, в Крым не ездим

Популярная в прошлом певица Лайма Вайкуле заявила, что в Крым, по её мнению, могут ездить только артисты не имеющие отношения к европейской цивилизации. Исключение составляют «неразумные» певцы с детским мышлением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом певица поведала на гастролях в Одессе в ответ на вопросы украинского журналиста – «чей Крым?" и поедет ли она на полуостров.

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», – отрезала Вайкуле.

Вместе с тем, она попыталась оправдать артистов, угодивших в чёрные списки националистического сайта «Миротворец»: «Я всё время говорю, что артисты – это дети. Дети могут чёрт-те что выкинуть. И артисты тоже. Они настолько отняты от всего реального. И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно всё воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит».

Из беседы Вайкуле с украинскими журналистами также выяснилось, что она не испытывает никаких тёплых чувств к советскому прошлому и рада развалу СССР: «Нет и нет! У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что всё это разрушилось. Хотя было тяжело».

Попутно певица предупредила украинцев, что вступление в Евросоюз тоже является своего рода «тяжёлым переломом», сравнимым с отказом от социализма: «Может, это и вам предстоит в Украине. В 90-х я увидела человека, у которого вместо обуви были зимой газеты. Переход был очень тяжёлым. Я в политике ничего не понимаю, но если вы вступите в Евросоюз… Я знаю, что любой переход очень сложный. Мы прошли это».

«В Латвии десять лет была нищета. Но сегодня мы счастливы», – утверждает Вайкуле.

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