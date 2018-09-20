«Пой дальше» В МВД похвалили и простили Вайкуле за Крым

В МВД не выявили нарушений в концертной деятельности на территории России советской и латвийской артистки Лаймы Вайкуле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверку инициировал руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском МВД Александр Хаминский, после того как Вайкуле наотрез отказалась выступать в Крыму.

Ее позицию, которую она объяснила некими запретами «для европейцев», раскритиковали не только политики и общественники, но и даже коллеги, осудившие певицу за противоречивое отношение к России, куда она приезжает с концертами. После ее заявления по Крыму, которое было озвучено для украинских журналистов в Одессе, Хаминский заподозрил, что Вайкуле, может быть нарушительницей законов РФ, в связи с чем и обратился в полицию.

Однако, в главном управлении по вопросам миграции МВД, которое проводило проверку, оснований для привлечения артистки к ответственности за нарушение миграционного законодательства не нашли.

«Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания. Оперативность действий МВД позволит положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе», – поспешил заявить сам Хаминский.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 20.09.18

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