«Психологи посоветовали»: Вайкуле бодрится в Instagram

Спровоцировавшая скандал из-за категоричного отказа посещать Крым латвийская артистка Лайма Вайкуле рассказала о своем хорошем настроении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором сообщила о том, что продолжает активно заниматься творческой деятельностью.

«Погода, прямо скажем, не очень. Зато настроение супер. Съемочная группа ждет. Я должна идти. Чао!», – коротко обратилась к своим поклонникам Вайкуле.

По мнению некоторых комментаторов, в этой жизнеутверждающей публикации Вайкуле на фоне громкого скандала вокруг ее высказываний о Крыме нет ничего неожиданного: певице посоветовали таким образом побыстрее отвлечься от «крымской темы», чтобы поберечь психоэмоциональное состояние. «Психологи посоветовали ей замолчать по Крыму и срочно сменить повестку, иначе засосет навсегда и уже не отпустит», – предположили пользователи.

Как уже сообщал «Новый День», о нежелании посещать Крым – «ни за какой гонорар» – Вайкуле заявила в Одессе, отвечая на вопросы украинских журналистов. Свою позицию она обосновала тем, что «европейцам запрещено» приезжать в Крым. Также артистка рассказала о том, что не испытывает никакой ностальгии по советскому прошлому и счастлива после развала СССР. Заявление Вайкуле по Крыму вызвало негодование не только у жителей полуострова, но и у политиков и некоторых коллег артистки по шоу-бизнесу. Певице предложили отказаться от посещения России с концертами, усмотрев в ее позиции антироссийские настроения, несмотря на то, что сама Вайкуле утверждает, что никакой политической составляющей в ее заявлении по Крыму якобы не было.

Москва, Леонид Маковецкий

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