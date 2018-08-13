«Не мешайте работать!» Вайкуле набросилась с критикой на российскую прессу

Широкое обсуждение резонансного заявления советской и латвийской артистки Лаймы Вайкуле о нежелании приезжать в Крым «ни за какой гонорар» вызвало негодование у певицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Вайкуле, накануне предупредительно общавшаяся с украинскими журналистами в Одессе, решила не церемониться с представителями СМИ России в Москве, которые лишь попросили артистку прокомментировать и уточнить свою позицию.

«Вы понимаете, чтобы я сейчас ни говорила, это все не имеет никакого значения. Потому что изначально подтасовываете – журналисты, я имею в виду, – вопросы с ответами. Не я говорю что-то, а меня спрашивают. Меня спрашивают: «Вы ни за какие деньги не поедете в Крым?». Я говорю: «Нет! Потому что у нас в стране закон, запрещающий работать в Крыму». Как просто. Почему вы из этого делаете политическую демонстрацию? Я вообще не в политике. Поэтому отстаньте вы от меня по таким вопросам. Я сейчас уже даже не понимаю, что с вами говорить. Вы все равно не слышите. Какой мне смысл что-то говорить?», – заявила Вайкуле в эфире телеканала «Россия-1».

В просьбе объяснить свои слова о Крыме, артистка усмотрела провокацию журналистов, якобы желающих «политизировать» проблему. При том, что изначально тему поездки на российский полуостров подняли украинские журналисты, на вопросы которых, видимо, не усмотрев никакой политической составляющей, Вайкуле ответила без агрессии.

Напомним, позицию латвийской артистки по Крыму раскритиковали некоторые коллеги Вайкуле по шоу-бизнесу. Продюсер Иосиф Пригожин уличил певицу в лицемерии, порекомендовав ей вообще отказаться от выступлений в России. Дрессировщик Эдгард Запашный также предложил Вайкуле больше не приезжать в РФ с концертами и высмеял артистку за «нелюбовь» к СССР.

Учитывая характер заявления Вайкуле, ее слова не остались без реакции политиков. Депутат Госсовета Крыма Николай Юревич усмотрел в словах артистки желание угодить президенту Латвии Раймонду Вейонису, которого нередко обвиняют в русофобских и антисоветских взглядах: «Я думаю, что они хотят понравиться своему президенту, а не потому, что она не хочет в Крым. В Крым хотят все. Крым – настоящая российская территория. Ездили в Крым, едут и будут ездить всегда. То, что некоторые сегодня хотят кому-то понравиться, их личное дело. Но оно никак не повлияет ни на какое общественное мнение», – цитирует депутата издание «Страна советов».

4 сентября Вайкуле собирается прибыть в Сочи на «Новую волну». Директор фестиваля заявил, что не видит никаких препятствий для выступления певицы.

В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе пообещал внести артистку в так называемое «Крымское досье» недоброжелателей российского полуострова.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 13.08.18

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