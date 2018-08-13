«Зарабатывай в своей Европе!» Лайму Вайкуле разобрали «на запчасти» за презрение к Крыму

Категоричный отказ советской и латвийской артистки Лаймы Вайкуле приезжать в Крым с концертами вызвал резкую критическую отповедь в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о нежелании посещать полуостров – «ни за какой гонорар» – Вайкуле заявила в Одессе, отвечая на вопросы украинских журналистов. Свою позицию она обосновала тем, что «европейцам запрещено» приезжать в Крым. Также артистка рассказала о том, что не испытывает никакой ностальгии по советскому прошлому и счастлива от развала СССР.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Вайкуле, обвинил певицу в лицемерии, порекомендовав ей вообще отказаться от выступлений в России.

«Где логика? То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму – боятся! Надо быть последовательным. Или ты как Кикабидзе, который не приезжает в РФ ни под каким соусом, даже на частные заказники. Или ты даешь концерты в Крокусе и других городах РФ. Но тогда разберись в самом себе. На «Новую волну» в Сочи приезжают все артисты – с Украины, из Грузии, из Латвии… Тогда и туда, получается, не надо ездить», – цитирует Пригожина «НСН».

Дрессировщик Эдгард Запашный высмеял Вайкуле, напомнив артистке, что у нее была возможность отказаться от звания «Заслуженная артистка Латвийской ССР». Однако, как предположил Запашный, на тот момент она, видимо, «любила» Советский Союз. Дрессировщик так же считает, что ей не следует приезжать в Россию из-за позиции по Крыму.

«Крым – это территория России, и имейте совесть это признать, либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще, если ваши взгляды расходятся с нашими! Прискорбно, когда такие как вы кусают «кормящую руку», а она продолжает вас кормить! Без особого к вам уважения: дважды занесенный в список «Миротворца» Эдгард Запашный, человек, который до сих пор во всех анкетах пишет ,что родился в СССР», – написал Запашный у себя в Instagram.

«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! Только что вернулся из Латвии, там тоже отвратительное отношение к русским», – иронично отреагировал на заявление Вайкуле актер Станислав Садальский, при этом назвав ее «замечательной певицей» и «хорошим человеком».

Помимо публичных людей, к критике Вайкуле массово присоединились пользователи соцсетей. В защиту артистки попробовали выступить гражданский муж и директор. Однако их попытки оправдаться не повлияли на общее негативное мнение, а лишь подлили масла в огонь.

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто», – сказал директор артистки Алексей Яковлев.

«Мы ничего плохого не сделали и не сделаем. Это сумасшествие рано или поздно пройдет. Лучше это не комментировать. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех», – заявил радиостанции «Говорит Москва» гражданский муж и продюсер певицы Андрей Латковский.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.08.18

«Крым не стоит Европы»: украинский центр РАН возглавляет враг «российской пропаганды» и консультант Меркель по санкциям. / ДНР: радикалы готовятся «отщипнуть» кусок «Незалежной» для Польши или Венгрии. / «Яндекс» отказался размещать рекламу крымских товаров. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»