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Скандалы и происшествия

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Публикации за 24.04.17

«Нечего шастать»: СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты (ФОТО)
Фото: Twitter СБУ

«Нечего шастать»: СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты (ФОТО)

Служба безопасности Украины в официальном Twitter-аккаунте отреагировала на решение Киева закрыть на три года въезд в страну российской артистке Лолите Милявской, которая направлялась к больной дочери.

Реакция оказалась неоднозначной и вызвала множество обсуждений в социальных сетях – представители ведомства опубликовали фотографию, запечатлевшую знаменитость в неловкий момент – во время танца у певицы частично обнажилась грудь, а подол высоко задрался. Кроме того, у нее в руке рюмка и сигарета. «Удачи!», – так подписан снимок. Ярые украинские патриоты одобряют публикацию данного фото. Но множество пользователей осуждают действия сотрудников СБУ, указывая, что ведомству не следовало скатываться до уровня бульварной газеты.

Напомним, уроженку Украины, российскую певицу Лолиту Милявскую вчера, 23 апреля, сняли с поезда Москва – Киев и запретили ей въезд на территорию страны на три года из-за того, что в 2015 году она выступила в Крыму.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 24.04.17

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