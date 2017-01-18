В Крыму назначили нового начальника Службы автодорог

Публикации за 18.01.17

Новым руководителем государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Крыма» стал Алексей Сафронов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», ранее Сафонов являлся первым заместителем начальника Службы автодорог. А после того как в начале января главный автодорожник полуострова Игорь Кравченко ушёл в отставку «по собственному желанию», Сафонов был назначен ВРИО руководителя ведомства.

Как сообщал «Новый День», «добровольный» уход Кравченко совпал по времени с развернувшимся в социальных сетях скандалом вокруг новогоднего отдыха теперь уже бывшего чиновника со своей невестой в роскошном номере пятизвёздочного отеля на берегу Чёрного моря.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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