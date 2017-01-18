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Крым

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Публикации за 18.01.17

В Крыму назначили нового начальника Службы автодорог

В Крыму назначили нового начальника Службы автодорог

Новым руководителем государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Крыма» стал Алексей Сафронов.

Как передает корреспондент агентства , ранее Сафонов являлся первым заместителем начальника Службы автодорог. А после того как в начале января главный автодорожник полуострова Игорь Кравченко ушёл в отставку «по собственному желанию», Сафонов был назначен ВРИО руководителя ведомства.

Как сообщал , «добровольный» уход Кравченко совпал по времени с развернувшимся в социальных сетях скандалом вокруг новогоднего отдыха теперь уже бывшего чиновника со своей невестой в роскошном номере пятизвёздочного отеля на берегу Чёрного моря.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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