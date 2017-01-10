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Крым

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Публикации за 10.01.17

«Эх, Тамила!»: Главный автодорожник Крыма выбросился в «кювет» / Добровольно

«Эх, Тамила!»: Главный автодорожник Крыма выбросился в «кювет» Добровольно

Начальник государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Игорь Кравченко ушёл в отставку «по собственному желанию». Об этом главе Крыма Сергеею Аксёнову доложил министр транспорта республики Анатолий Волков.

Как передаёт корреспондент РИА , добровольная отставка Кравченко совпала по времени с развернувшимся в социальных сетях скандалом вокруг новогоднего отдыха теперь уже бывшего чиновника со своей невестой в роскошном номере пятизвёздочного отеля на берегу Чёрного моря.

Накануне блогеры обнаружили в соцсетях фотографии, выложенные, как утверждается, невестой Кравченко – симферопольской визажисткой Тамилой Омеровой. Девушка похвасталась на своей странице дорогими подарками, которые жених преподнёс ей в новогоднюю ночь. По подсчётам пользователей, общая сумма подарков превышает 10 тысяч евро.

Министр транспорта Крыма Анатолий Волков сообщил на встрече с главой республики, что на место Кравченко уже назначен исполняющий обязанности начальника службы автодорог Крыма. Встреча была посвящена состоянию дорог в регионе.

«Да, написал (заявление об увольнении)», – объявил Волков в ответ на соответствующий вопрос главы Крыма.

В свою очередь Аксёнов подчеркнул, что периоды «замерзания-оттаивания» для Крымского полуострова обычное явление, а дорожное покрытие разрушается как раз там, где ремонтные работы были выполнены неудовлетворительно.

«Прошу включиться в этот процесс, и прямая команда ГУП РК «Крымавтодор» – закупить соответствующую технику. Плохо, что этого не сделали ранее те коллеги, которые уже уволены», – заявил Аксенов.

Кравченко возглавил службу автодорог в конце лета прошлого года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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