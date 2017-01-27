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Крым

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Публикации за 27.01.17

Бывший главный автодорожник Крыма пойдёт под суд / «Не туда» направил 46 миллионов рублей

Бывший главный автодорожник Крыма пойдёт под суд «Не туда» направил 46 миллионов рублей

Экс-начальник государственного учреждения «Служба автодорог Крыма» предстанет перед судом по обвинению в халатности.

Как передает корреспондент РИА , госслужащий с июня по декабрь 2014 года неэффективно распоряжался бюджетными средствами, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах полуострова.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела: чиновник предстанет перед судом за халатность при расходовании 46 миллионов рублей, выделенных региону в рамках государственной программы, сообщила пресс-служба ведомства.

Отметим, по данным СМИ речь идёт об экс-начальнике Службы автодорог Василии Савченко. После того как его освободили от должности, в учреждении поменялся ещё ряд руководителей. Предпоследний чиновник – Игорь Кравченко, который занимал этот пост, ушёл в отставку «по собственному желанию» в январе этого года.

«Добровольный» уход Кравченко совпал по времени с развернувшимся в социальных сетях скандалом вокруг новогоднего отдыха теперь уже бывшего чиновника со своей невестой

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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