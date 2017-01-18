Крымчан еще на год освободили от налогов на землю и недвижимость

Публикации за 18.01.17

Введение налога на недвижимое имущество и землю для крымчан отложили на год.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», перенос срока вызван еще не сформированной базой данных, что пока не позволяет готовить платежные документы.

«Пока работы по кадастровой оценке недвижимости и земли не закончены, на сегодняшний день рано говорить о налогообложении имущества физических лиц. Оно будет не раньше 2018 года. То есть, в 2017 году жители полуострова не будут платить ни земельный, ни налог на имущество», – заверил на пресс-конференции в Симферополе глава крымского УФНС Роман Наздрачев.

При этом руководитель ведомства выразил надежду, что работа по формированию соответствующей базы данных будет закончена уже в этом году.

Напомним, в 2015 году Роман Наздрачев прогнозировал, что налог на землю и имущество (взимаемый в других субъектах России) в Крыму будет введен в 2017 году. Размеры платежей ФНС должны рассчитываться на основе данных Госкомрегистра республики. По состоянию на 20 декабря 2016 года, регистрирующий орган Крыма передал в управление ФНС республики свыше 650 тысяч электронных документов об объектах недвижимости и правах на нее.

Доходы от таких налогов, оплачиваемых в том числе за владением домом, квартирой, комнатой, зданиями, перечисляются в бюджеты муниципалитетов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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