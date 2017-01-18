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Крым

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Публикации за 18.01.17

Крымчан еще на год освободили от налогов на землю и недвижимость

Крымчан еще на год освободили от налогов на землю и недвижимость

Введение налога на недвижимое имущество и землю для крымчан отложили на год.

Как передает корреспондент агентства , перенос срока вызван еще не сформированной базой данных, что пока не позволяет готовить платежные документы.

«Пока работы по кадастровой оценке недвижимости и земли не закончены, на сегодняшний день рано говорить о налогообложении имущества физических лиц. Оно будет не раньше 2018 года. То есть, в 2017 году жители полуострова не будут платить ни земельный, ни налог на имущество», – заверил на пресс-конференции в Симферополе глава крымского УФНС Роман Наздрачев.

При этом руководитель ведомства выразил надежду, что работа по формированию соответствующей базы данных будет закончена уже в этом году.

Напомним, в 2015 году Роман Наздрачев прогнозировал, что налог на землю и имущество (взимаемый в других субъектах России) в Крыму будет введен в 2017 году. Размеры платежей ФНС должны рассчитываться на основе данных Госкомрегистра республики. По состоянию на 20 декабря 2016 года, регистрирующий орган Крыма передал в управление ФНС республики свыше 650 тысяч электронных документов об объектах недвижимости и правах на нее.

Доходы от таких налогов, оплачиваемых в том числе за владением домом, квартирой, комнатой, зданиями, перечисляются в бюджеты муниципалитетов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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