С крымчан планируют собрать сто миллионов рублей земельного налога – в ближайшее время

В 2018 году крымчане начнут платить новый налог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 140 тысяч жителей республики, имеющих статус физических лиц, получат первые уведомления от налоговой службы о необходимости оплатить земельный налог в конце текущего месяца.

В управлении ФНС по Крыму ожидают, что за счет нового для Крыма налога бюджет республики пополнится на 100 миллионов рублей. Первые уведомления получат те крымчане, у которых по состоянию на начало года было зарегистрировано право собственности на земельные участки по российскому законодательству. Под налогообложение пока попадает 180 тысяч участков.

При этом в налоговой предупредили: если собственнику земельного участка не пришло уведомление – это не повод для беспокойства. Начисление налога происходит на основании сведений Росреестра, и по мере поступления информации, в ФНС сами будут разыскивать плательщиков и сообщать им о необходимости заплатить.

Между тем, другой новый для крымчан налог – на имущество, пока вводить в республике не планируют. Его внедрение отложили как минимум до 2020 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.07.18

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