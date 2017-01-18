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Крым

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Публикации за 18.01.17

Налоговики за год собрали с крымчан почти 50 млрд рублей

Налоговики за год собрали с крымчан почти 50 млрд рублей

Налоговики Крыма в 2016 году собрали почти 50 миллиардов рублей для бюджета России.

Как передает корреспондент агентства , показатели 2015 года оказались превышены в 1,2 раза.

«Темпы роста очень существенные – 124%. То есть, фактически мы дали плюсом 10 миллиардов к уровню прошлого года. Положительная динамика наблюдается во всех уровнях бюджетной системы», – рассказал глава УФНС Крыма Роман Наздрачев, добавив, что увеличение поступлений в федеральный бюджет по налогу на добавленную стоимость говорит о росте экономики Крыма, «поскольку данный налог уплачивается с оборота предприятий».

По словам главы крымской налоговой, в целом, объем налоговых поступлений по сравнению с 2014 годом увеличился в два раза. При этом Крым вошел в тройку лидеров среди всех регионов России по темпу роста платежей.

В то же время в налоговой отметили снижение в 2016 году поступлений по налогу на прибыль с 7 млрд рублей, собранных в 2015 году, до 5,7 млрд, из-за активного использования предпринимателями привилегий участников СЭЗ, – вместо 20% налога они платят всего 2%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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