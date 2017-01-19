Америка идёт лесом, Крым – наш, вопрос закрыт – Аксёнов ответил Тиллерсону

Публикации за 19.01.17

Глава РК Сергей Аксёнов подвел черту под разговорами о возможном возобновлении дискуссии по крымскому вопросу в связи с приходом в Белый дом новой американской администрации – никаких новых референдумов по Крыму не будет.

Как уже сообщал «Новый День», будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон увязал признание российского Крыма Америкой с необходимостью «более широкого» учёта мнения Украины. Развернувшуюся в связи с этим дискуссию в различных СМИ завершил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Не понимаю, почему крымчане должны что-то доказывать американцам. Мы свой выбор сделали в марте 2014 года. Полуостров де-факто и де-юре является российским. Это никак не зависит от позиции иностранных политиков и государственных деятелей. По словам нашего президента, вопрос территориальной принадлежности Крыма «исторически закрыт», – цитируют Сергея Аксёнова «Известия».

При этом глава Крыма уверен, что жители Украины и так в большинстве согласны с позицией крымчан, проголосовавших в присутствии иностранных журналистов и наблюдателей за возвращение республики в состав России. Однако, власти незалежной всячески пресекают попытки своих граждан высказать такую позицию открыто.

«Я уверен, что и на Украине значительная часть народа понимает и принимает выбор крымчан. Но в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди боятся высказывать свое мнение. Надо расчищать пропагандистские завалы, созданные лживыми СМИ и политиками-русофобами вокруг ситуации на полуострове», – подчеркнул глава Крыма.

Аксёнов также отметил, что если до американцев не сразу дойдёт российская позиция по Крыму, то, как обещал пресс-секретарь президента РФ, Москва готова «терпеливо объяснять» новой администрации Белого дома сложившиеся реалии.

«Если США признают результаты свободного волеизъявления народов Крыма, они признают реальность», – подытожил Сергей Аксёнов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.01.17

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