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Крым

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Публикации за 19.01.17

Дети голодные, родители в шоке… Керченская переправа не работает более 15 часов (СКРИН)

Дети голодные, родители в шоке… Керченская переправа не работает более 15 часов (СКРИН)

Керченская паромная переправа не работает из-за сильного ветра, в очереди скопилось более 500 машин.

Как передает корреспондент агентства , шторм в Керченском проливе бушует более 15 часов, скорость ветра достигает 20 метров в секунду. «Ожидается улучшение погодных условий во второй половине дня. Если прогноз оправдается, будут сделаны пробные рейсы», – сообщили агентству в «Морской дирекции.

В порту «Кавказ» и «Крым» своей очереди на паром ожидают более 500 легковых автомобилей, автобусов и грузовых машин.

Стоит отметить, что в социальных сетях «заложники» непогоды негодуют: «Люди сидят голодные, поесть негде, а цены на подходах к переправе астрономические».

Новый День: Дети голодные, родители в шоке… Керченская переправа не работает более 15 часов (СКРИН)

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 19.01.17

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