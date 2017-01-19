Над «заложниками» Керченской переправы сжалилась погода / Временно

Публикации за 19.01.17

Спустя 16 часов простоя Керченская паромная переправа возобновила работу.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», перевозка осуществляется по фактической погоде, однако очередное закрытие может случиться в любой момент.

«Переправа работает в условиях штормового предупреждения. Автомобильные очереди на подходах сократились», – сообщили агентству «Новый День» в «Морской дирекции».

По данным оператора, в портах «Крым» и «Кавказ» погрузки на паром ожидают около 300 легковых автомобилей, автобусов и грузовых машин.

Как сообщал «Новый День», паромы не ходили из-за сильного ветра, который разбушевался в проливе. 16-часовое ожидание вызвало негодование у желающих переправиться.

Россияне пожаловались на отсутствие минимального сервиса, предназначенного для отдыха, а также организации питания: «Люди сидят голодные, поесть негде, а цены на подходах к переправе астрономические».

Керчь, Анастасия Зук

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