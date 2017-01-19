Порошенко побряцает оружием на суше и на море – объявлены «масштабные учения» / Жителей Одесской и Николаевской областей просят «сохранять спокойствие»

Публикации за 19.01.17

Президент Украины Петр Порошенко продолжает предпринимать «акты устрашения» в относительной близости с Крымом.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в этот раз главнокомандующий дал отмашку Военно-морским силам Украины на проведение масштабных учений в Одесской и Николаевской областях.

Учения «по боевой готовности органов военного управления и воинских частей» будут продолжаться в течение недели. Штаб ВМСУ уже предупредил местных жителей и посоветовал готовиться к неудобствам: украинские военные планируют развертывать блокпосты и перегонять технику.

В пресс-центре ВМС порекомендовали гражданам не создавать военным трудности и «сохранять спокойствие».

Как уже сообщал «Новый День», 1 и 2 декабря 2016 года украинские военные провели ракетные стрельбы вблизи Крыма, а в начале января 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что подобные тренировки сделают постоянными.

В ночь на 14 января прошли ракетные учения ПВО в Херсонской области, а 17 января текущего года на Украине стартовали сборы резервистов: на одном из полигонов Харькова более тысячи человек совершенствуют свои навыки по стрельбе, в тактической и медпоготовке.

Также на днях Верховная Рада Украины приняла закон об автодорогах военного назначения на случай на случай войны.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 19.01.17

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