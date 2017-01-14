Антикрымские провокации: украинская армия выкатила на берег моря 4 единицы военной рухляди и сфотографировала их / Минобороны Украины: это ракетные учения южной группировки ПВО (ФОТО)

Публикации за 14.01.17

Украинские СМИ со ссылкой на сайт минобороны распространили информацию о проведении вблизи Крымского полуострова «специальных учений подразделений ПВО оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таким образом Киев реализовал ранее озвученную угрозу о «продолжении ракетных учений там, где посчитает нужным». Однако, в этот раз обошлось без объявления воздушного пространства над Крымом опасной зоной для полётов гражданских лайнеров.

Провокационную фотосессию украинские военные сопроводили следующим комментарием: «Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей. Во время занятий ракетчики отработали управление и взаимодействие различных подразделений».

Пресслужба минобороны подчёркивает, что особенность этих учений – «работа военных также и ночью».

«В частности, бойцы провели аэрозольную маскировку при подвижных позициях, скрытое выдвижение в районе развертывания ПВО», – сообщается на сайте.

Напомним, в начале января в Киеве заявили о расширении военных манёвров вокруг Крыма с подключением различных родов войск, а министр обороны Полторак пообещал проводить ракетные стрельбы на регулярной основе.

Фото пресс-службы минобороны Украины

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