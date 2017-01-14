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Крым

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Публикации за 14.01.17

Антикрымские провокации: украинская армия выкатила на берег моря 4 единицы военной рухляди и сфотографировала их / Минобороны Украины: это ракетные учения южной группировки ПВО (ФОТО)

Антикрымские провокации: украинская армия выкатила на берег моря 4 единицы военной рухляди и сфотографировала их Минобороны Украины: это ракетные учения южной группировки ПВО (ФОТО)

Украинские СМИ со ссылкой на сайт минобороны распространили информацию о проведении вблизи Крымского полуострова «специальных учений подразделений ПВО оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения».

Как передаёт корреспондент РИА , таким образом Киев реализовал ранее озвученную угрозу о «продолжении ракетных учений там, где посчитает нужным». Однако, в этот раз обошлось без объявления воздушного пространства над Крымом опасной зоной для полётов гражданских лайнеров.

Провокационную фотосессию украинские военные сопроводили следующим комментарием: «Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей. Во время занятий ракетчики отработали управление и взаимодействие различных подразделений».

Пресслужба минобороны подчёркивает, что особенность этих учений – «работа военных также и ночью».

«В частности, бойцы провели аэрозольную маскировку при подвижных позициях, скрытое выдвижение в районе развертывания ПВО», – сообщается на сайте.

Напомним, в начале января в Киеве заявили о расширении военных манёвров вокруг Крыма с подключением различных родов войск, а министр обороны Полторак

Новый День: Антикрымские провокации: украинская армия выкатила на берег моря четыре единицы военной рухляди и сфотографировала их
Новый День: Антикрымские провокации: украинская армия выкатила на берег моря четыре единицы военной рухляди и сфотографировала их
Новый День: Антикрымские провокации: украинская армия выкатила на берег моря четыре единицы военной рухляди и сфотографировала их
Новый День: Антикрымские провокации: украинская армия выкатила на берег моря четыре единицы военной рухляди и сфотографировала их

Фото пресс-службы минобороны Украины

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.17

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