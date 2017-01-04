Киев продолжит провоцировать Москву ракетными стрельбами над Крымом / И не только ракетными

Публикации за 04.01.17

Украина не намерена отказываться от ракетных учений вблизи Крымского полуострова и собирается вновь подвергнуть опасности воздушное пространство РФ. Кроме того, в Киеве заявили о расширении военных манёвров вокруг Крыма с подключением других родов войск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», минобороны Украины приняло решение проводить ракетные стрельбы на регулярной основе, а министр обороны Полторак заявил, что предыдущие учения 1 и 2 декабря прошлого года «прошли успешно».

«Мы провели учения, мы проверили готовность нашей системы ПВО. Мы проверили способность наших ракет поражать цель. Мы достигли своей цели, практически не было ни одной нештатной ситуации. Мы провели это впервые за время независимости Украины на этом полигоне», – заявил министр.

«Я оцениваю эти учения как очень удачные, очень нужные и, конечно, мы ни у кого спрашивать не собираемся, учения мы будем проводить на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нужно их проводить, и мы их будем проводить, и не только ракетные, но и другие учения... Только в том году у нас было проведено около тысячи учений, и это в сотню раз больше, чем было раньше. Это значительно повысило потенциал ВСУ», – добавил Полторак.

Напомним, подводя итог прошлогодних ракетных учений, президент Украины Порошенко заявил 3 декабря 2016 года, что его нация испытала драйв, так как давно уже ничем не гордилась.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.01.17

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