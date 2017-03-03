Госдеп США пугает американцев «страшным Крымом», запретив посещать полуостров

Публикации за 03.03.17

В Госдепе США решили запретить американцам посещать Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в руководстве, размещенном на одном из правительственных сайтов и предназначенном для граждан Америки, собирающихся побывать в России в 2017 году, появилась отдельная пометка насчет полуострова.

Так, в обновленном документе прямо указано – «Не путешествуйте в Крым». До внесения изменений в руководство, чиновниками была использована более мягкая формулировка, с просьбой отложить поездки на территорию полуострова.

Примечательно, что аналогичные указания даются насчет Северного Кавказа и в отдельности Чечни, в описании к которым сообщается: в этих регионах, по мнению сотрудников Госдепа, возможны случаи похищения людей с целью выкупа.

При этом никакого официального наказания для обычных граждан США за посещение Крыма не предусматривается. Можно предположить, что меры могут быть приняты только в отношении государственных служащих, к примеру – увольнение за нарушение строгой рекомендации ключевых ведомств Америки.

По одной из версий, запрет на посещение полуострова может быть связан с ракетными учениями Украины, которые проводятся в опасной близости с Крымом.

Как уже сообщал «Новый День», в начале декабря 2016 года войска незалежной провели учения, первоначально установив зоны, которые могли подвернуть опасности воздушное пространство России вблизи Крыма. После предупреждения о том, что ракеты будут сбиваться в случае их определения как угрозы, украинцы в последний момент поменяли локацию, определенную под стрельбы. При этом на Украине учения все равно оценили как «успешные», и пообещали продолжить военные маневры, с привлечением других родов войск.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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