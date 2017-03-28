Рэперы из Onyx «отомстят» Украине приездом в российский Крым

Публикации за 28.03.17

В Севастополе анонсировали концерт знаменитой американской группы Onyx.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для американцев это станет первым визитом в Крым.

В качестве даты проведения концерта организаторы указали 30 апреля, отметив, что некоторые из поклонников творчества хип-хоп коллектива смогут также попасть на автограф сессию.

Наметив концерт в российском Крыму, участники группы, судя по всему, проигнорировали настойчивые рекомендации госдепартамента США ни в коем случае не посещать полуостров, так как это может быть опасно для американцев.

Напомним, формулировка «не путешествуйте в Крым» в руководстве для туристов – американских граждан появилась на одном из правительственных сайтов США в марте 2017 года. В документе такие же указания даются насчет Северного Кавказа.

Можно предположить, что возможные возмущения со стороны официального Киева и украинских поклонников Onyx относительно посещения Крыма будут просто проигнорированы. В 2015 году в одном из украинских клубов у коллектива должен был состояться концерт, но он был сорван местными радикалами. Националисты заявили, что группа «известна своими расистскими текстами песен с призывом убивать представителей белой расы». Это и стало причиной срыва концерта: группа радикалов блокировала зал, после чего в МЧС поступил звонок от неизвестных о «минировании» зала. По вызову прибыли саперы, и организаторам пришлось отменить концерт. Позже, оправдываясь перед публикой, они заявили, что концертов Onyx на Украине больше никогда не будет. Срыв мероприятия публично поддержали и активисты запрещенной в России организации «Правый Сектор».

Группа Onyx образовалась в Нью-Йорке в конце 1980-х годов. Коллектив быстро набрал популярность и стал одним из самых известных в мире в своем жанре.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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