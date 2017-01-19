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Крым

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Публикации за 19.01.17

В Симферополе мусор не вывозят неделями (ФОТО) / В департаменте городского хозяйства: «Об этом не слышали»

В Симферополе мусор не вывозят неделями (ФОТО) В департаменте городского хозяйства: «Об этом не слышали»

В Симферополе по улице Крымских Партизан неделю не вывозят мусор: контейнеры переполнены, а территория вокруг мусорных площадок превратилась в стихийную свалку и с каждым днём «растет».

Новый День: В Симферополе мусор не вывозят неделями (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства , жители улицы утверждают, что неоднократно жаловались в администрацию города на переполненные мусорные площадки, однако чиновники их не слышат. «За неделю ни одной машины. Зато жалоб на уборку мусора не поступало, отчитались в администрации города», – пишет в социальной сети житель столицы. И прилагает фотофакты в качестве доказательств «усердной» работы коммунальных служб.

Новый День: В Симферополе мусор не вывозят неделями (ФОТО)

Между тем, в департаменте городского хозяйства агентству сообщили, что жалоб от жителей улицы Крымских Партизан не поступало. «Им нужно обратиться в департамент и желательно с фотоматериалами, тогда мы обязательно привлечем к ответственности виновных. На данный момент в Симферополе срывов вывоза мусора нет, были случаи, но это единичные», – сообщил начальник департамента Андрей Демин. Объяснить, почему неделю на Крымских Партизан не вывозится мусор чиновник не смог, но обещал разобраться с ситуацией.

А тем временем жители столицы продолжают выкладывать в соцсети фотографии заваленных бытовыми отходами городских мусорных площадок и добавляют, что аналогичная ситуация наблюдается по всему городу.

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.01.17

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