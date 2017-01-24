Глава Крыма: «Ситуация вопиющая!» Симферополь утопает в мусоре

Публикации за 24.01.17

Вопиющей назвал Сергей Аксенов ситуацию с уборкой мусора в Симферополе: город на половину завален отходами, но местные чиновники этого как бы не замечают. Потребовалось вмешательство республиканских властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время объезда, проведенного совместно с представителями МинЖКХ, было выявлено 250 контейнерных площадок, с которых мусор не вывозится, – они превратились уже в мини-свалки.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергея Карпова, за ночь весь мусор в выявленных точках убрали.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил действующую в городе схему контейнерных площадок «пропустить через мелкое сито», чтобы определить, где мусор не вывозят вовремя, и установить тотальный контроль в городе – объезды должны проводиться несколько раз в неделю.

О том, что из некоторых дворов Симферополя, мусор не вывозят неделями, «Новый День писал» еще 5 дней назад. Тогда в департаменте городского хозяйства заявили, что жалоб не поступало, и посоветовали жителям обратиться в департамент с фотоматериалами. «Тогда мы обязательно привлечем к ответственности виновных. На данный момент в Симферополе срывов вывоза мусора нет, были случаи, но это единичные», – заявлял 19 января начальник департамента Андрей Демин, пообещав разобраться с ситуацией.

Но прошла почти неделя и, как показал объезд, организованный правительством РК, ситуация не только не улучшилась, но и усугубилась. В правительстве отмечают, что больше всего жалоб на то, что мусор не вывозят слишком долго, поступает именно из Симферополя.

Глава Крыма предложил продумать возможность организации какого-либо открытого ресурса, куда крымчане смогут сообщать информацию и выкладывать фотографии об образующихся свалках.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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