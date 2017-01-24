NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.01.17

Глава Крыма: «Ситуация вопиющая!» Симферополь утопает в мусоре

Глава Крыма: «Ситуация вопиющая!» Симферополь утопает в мусоре

Вопиющей назвал Сергей Аксенов ситуацию с уборкой мусора в Симферополе: город на половину завален отходами, но местные чиновники этого как бы не замечают. Потребовалось вмешательство республиканских властей.

Как передает корреспондент РИА , во время объезда, проведенного совместно с представителями МинЖКХ, было выявлено 250 контейнерных площадок, с которых мусор не вывозится, – они превратились уже в мини-свалки.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергея Карпова, за ночь весь мусор в выявленных точках убрали.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил действующую в городе схему контейнерных площадок «пропустить через мелкое сито», чтобы определить, где мусор не вывозят вовремя, и установить тотальный контроль в городе – объезды должны проводиться несколько раз в неделю.

О том, что из некоторых дворов Симферополя, мусор не вывозят неделями, «Новый День писал» еще 5 дней назад. Тогда в департаменте городского хозяйства заявили, что жалоб не поступало, и посоветовали жителям обратиться в департамент с фотоматериалами. «Тогда мы обязательно привлечем к ответственности виновных. На данный момент в Симферополе срывов вывоза мусора нет, были случаи, но это единичные», – заявлял 19 января начальник департамента Андрей Демин, пообещав разобраться с ситуацией.

Но прошла почти неделя и, как показал объезд, организованный правительством РК, ситуация не только не улучшилась, но и усугубилась. В правительстве отмечают, что больше всего жалоб на то, что мусор не вывозят слишком долго, поступает именно из Симферополя.

Глава Крыма предложил продумать возможность организации какого-либо открытого ресурса, куда крымчане смогут сообщать информацию и выкладывать фотографии об образующихся свалках.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 24.01.17

Киевские эксперты: новый закон о языке ускорит развал Украины. / «Хорошая тенденция!»: в киевской типографии нанесли Крым на карту России (ФОТО). Дизайнеру грозит «гиляка». / 24 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter