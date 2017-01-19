В Крыму создали интерактивную карту дорожных ям: какие уже «засветились»?

Публикации за 19.01.17

ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» создала интерактивную карту дорожных ям.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на карте отмечаются участки автомобильных дорог с поврежденным покрытием и отрезки, где уже сделан ремонт.

Карта составляется по результатам анализа телефонных звонков, поступающих на горячую телефонную линию учреждения, а также по итогам обследования дорог регионального и межмуниципального значения сотрудниками отдела качества, технического контроля и новых технологий ГКУ.

Сообщать о повреждениях дорожного полотна можно по телефону +7 (978) 707-14-75 с 9.00 до 18.00.

В данный момент Интерактивная карта дорожных ям выглядит так:

Нанесено более 60 точек. Наиболее активны жители Симферопольского, Сакского, Белогорского районов, а также Керчи и ее окрестностей.

А вот обитатели Южного берега пока не жаловались

Симферополь, Варвара Бурлакова

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