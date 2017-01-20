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Крым

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Публикации за 20.01.17

В Крыму далеко не все ямы «попадают» на интерактивную карту

В Крыму далеко не все ямы «попадают» на интерактивную карту

Жители Керчи жалуются: в Службе автодорог Крыма не принимают сообщения о ямах на городских дорогах.

Как передает корреспондент агентства , для создания интерактивной карты дорожных ям крымчанам предложили сообщать о повреждениях дорожного полотна на телефон горячей линии. Однако жители Керчи оказались недовольны работой автодорожной службы Крыма и заявляют, что карта получится неточная, так как городские ямы крымских дорожников не интересуют. «Они не принимают заявки по ямам на муниципальных трассах. Говорят, жалуйтесь в администрацию. А что тогда это за карта получается с выборочными дорогами», – сетуют городские жители.

В Службе автодорог Крыма пояснили, что заявки по ямам на территории городов, действительно, не принимаются. «Мы фиксируем только сообщения о повреждениях дорожного полотна на трассах регионального и межмуниципального значения. То, что касается городских дорог, то мы не занимаемся ими, поэтому и возмущения. Жителям городов нужно обращаться в администрацию, это их территория, и это они ремонтируют там дорожное полотно», – рассказали агентству в пресс-службе автодорог Крыма. И добавили, что жители Керчи активнее всех сообщают о разрушении дорожного покрытия.

При этом скоро и у возмущенных керчан появится возможность увидеть свою карту дорожных ям. «Сейчас горожане могут пожаловаться в управление единого заказчика. А в течение месяца мы создадим свою дорожную службу, в планах также создание интерактивной карты дорог города, которая будет создаваться с учётом заявок керчан», – сообщил агентству глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

Как сообщал , ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» создала интерактивную карту дорожных ям. На карте отмечаются участки автомобильных дорог с поврежденным покрытием и отрезки, где уже сделан ремонт. Отметим, что администрация Симферополя также представила свою отдельную интерактивную карту разрушения дорожного покрытия на улицах города.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 20.01.17

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