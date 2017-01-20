В Крыму далеко не все ямы «попадают» на интерактивную карту

Публикации за 20.01.17

Жители Керчи жалуются: в Службе автодорог Крыма не принимают сообщения о ямах на городских дорогах.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», для создания интерактивной карты дорожных ям крымчанам предложили сообщать о повреждениях дорожного полотна на телефон горячей линии. Однако жители Керчи оказались недовольны работой автодорожной службы Крыма и заявляют, что карта получится неточная, так как городские ямы крымских дорожников не интересуют. «Они не принимают заявки по ямам на муниципальных трассах. Говорят, жалуйтесь в администрацию. А что тогда это за карта получается с выборочными дорогами», – сетуют городские жители.

В Службе автодорог Крыма пояснили, что заявки по ямам на территории городов, действительно, не принимаются. «Мы фиксируем только сообщения о повреждениях дорожного полотна на трассах регионального и межмуниципального значения. То, что касается городских дорог, то мы не занимаемся ими, поэтому и возмущения. Жителям городов нужно обращаться в администрацию, это их территория, и это они ремонтируют там дорожное полотно», – рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе автодорог Крыма. И добавили, что жители Керчи активнее всех сообщают о разрушении дорожного покрытия.

При этом скоро и у возмущенных керчан появится возможность увидеть свою карту дорожных ям. «Сейчас горожане могут пожаловаться в управление единого заказчика. А в течение месяца мы создадим свою дорожную службу, в планах также создание интерактивной карты дорог города, которая будет создаваться с учётом заявок керчан», – сообщил агентству «Новый День» глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

Как сообщал «Новый День», ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» создала интерактивную карту дорожных ям. На карте отмечаются участки автомобильных дорог с поврежденным покрытием и отрезки, где уже сделан ремонт. Отметим, что администрация Симферополя также представила свою отдельную интерактивную карту разрушения дорожного покрытия на улицах города.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 20.01.17

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