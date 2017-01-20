Ялта 2.0: лидерам России, США и Китая предложили встретиться в Крыму

Публикации за 20.01.17

Принципы мироустройства, заложенные главами СССР, США и Великобритании в 1945 году на конференции в Ялте, в настоящее время утратили актуальность. В мире формируются новые центры силы и пересматриваются сферы влияния. И площадкой для выработки основ нового мирового порядка может стать Крым. Об этом заявили представители организации крымско-китайского сотрудничества «Крым-Чжунго».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», общественники считают целесообразным провести новую встречу лидеров ведущих мировых держав – России, США и Китая, чтобы заложить «основы нового мирового порядка, гарантирующие мир, безопасность, развитие и процветание».

«Следование устоявшимся, но устаревшим догмам и стереотипам, приводит к растущему взаимному непониманию, усилению международной напряженности, возникновению и расширению конфликтов. Система локальных блоков становится неработоспособной. Пришло время глобальных договоренностей. Мы видим неизбежность проведения встречи лидеров стран, от которых зависит мир. Мы считаем возможной, необходимой и оправданной организацию конференции «Ялта-2.0», – цитирует официальное заявление организации РИА «Новости».

Напомним, организация «Крым-Чжунго» («Крым-Китай») создана как общество содействия установлению и развитию международных социально-гуманитарных контактов.

Симферополь, Лиана Макоба

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