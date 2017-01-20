В Керчи «потеряли» сотни тонн реагентов для борьбы с гололедом

Публикации за 20.01.17

В Керчи «потеряли» несколько сотен тонн реагентов, необходимых для обработки дорог в гололед.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», проблема выяснилась в ходе аппаратного совещания в городской администрации. Помощник мэра Михаил Севастьянов, посетив один из городских складов, где хранится смесь, сообщил об ее отсутствии.

Информация, озвученная помощником, вызвала удивление у мэра города Владимира Подлипенцева. Ведь еще в начале января местные власти сообщали, что закуплено 600 тонн реагентов, предназначенных для снижения аварийности на дорогах.

«Андрей Самбай (заместитель главы администрации Керчи) уверил меня в том, что песчаная смесь есть до конца сезона», – цитирует Kerch.com градоначальника, потребовавшего ответственных чиновников разобраться в ситуации и доложить ему о результатах проверки информации своего помощника.

Через несколько часов смесь нашлась: ее не там искали.

«Мне сейчас доложили, что у дорожников находится 100 тонн уже готовой песко-соляной смеси и порядка 150 тонн реагентов в «сыром» виде, которые при необходимости будет смешаны и применены. Смесь находится у подрядчика, а не там где смотрел помощник – в одном из МУПов», – сообщил агентству «Новый День» Владимир Подлипенцев. При этом он подчеркнул, что в качестве доказательства полученной от подчиненных информации ожидает фотографии смеси, находящейся на складе.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 20.01.17

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