Коммунальщики Керчи не справляются с гололедом и не знают, есть ли у них реагенты для дорог

Публикации за 30.01.17

Коммунальщики Керчи не смогли справиться с гололедом на дорогах города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шквал жалоб горожан вынудил местных чиновников лично проверить работу коммунальных служб.

«Отмечаю, что улицы местами посыпаны песчано-солевой смесью, однако техника начала работать поздно. Утром многие дороги были еще скользкими. Начиная с 8 утра и до половины десятого, на мои вопросы не мог дать вразумительного ответа начальник управления жилищно-коммунального хозяйства: ни сообщить, где находятся материалы для посыпки дорог, ни в каком количестве они имеются в наличии. Однако ранее на аппаратном совещании он сообщал о 400 тоннах, которые есть в Керчи», – написала у себя в Facebook глава горсовета Керчи Лариса Щербула.

Как уже сообщал «Новый День», 20 января городские власти «потеряли» несколько тонн посыпочной смеси – помощник главы администрации Михаил Севастьянов озвучил информацию об отсутствии реагентов на складе, однако выяснилось, что он искал вещества не в том месте. По оценке главы администрации Керчи Владимира Подлипенцева, на тот момент для нужд города имелось порядка 250 тонн реагентов.

Примерно такое же количество смеси на базе «Крымавтодора» нашла во время своего рейда и Щербула, но адекватной оценки – много это или мало – от ответственных чиновников она так и не дождалась.

«Главный инженер, который был на рабочем месте, сообщил, что в общей сложности у них немногим более 200 тонн материалов, включая песок, соль и уже готовую смесь. Но эти материалы предназначены не только для Керчи, а также и для Ленинского района. Подрядчик обслуживает 200 км дорог. Какова ситуация с запасом материалов по Керчи, внятно объяснить мне никто до сих пор не может. Главный инженер лишь смог сказать, что у них договор на обследование дорог с индивидуальным предпринимателем, который выиграл тендер. Поэтому посыпают дороги они по его заявке», – рассказала глава горсовета.

Щербула намерена провести совещание с курирующим сферу ЖКХ депутатом Геннадием Петренко.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 30.01.17

Крымские экстремалы добрались до Тадж-Махала. / «Рейтинг страхов» россиян неизменен: цены и «лишь бы не было войны». / В «Матильде» экстремизма не нашли. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»