Кто сказал, что в Севастополе нет врачей? Для некоторых весь горздрав по тревоге поднимают / Севастопольцы: «А наших детей за людей не считают?»

Публикации за 23.01.17

В Севастополе ради ребёнка ВРИО губернатора Дмитрия Овсянникова взбудоражили полицию и департамент здравоохранения. По словам очевидцев, мальчик всего лишь рассек бровь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях жители Севастополя сообщили, что в городской больнице №5 произошло какое-то ЧП: здание учреждения окружила полиция, появилась директор Департамента здравоохранения Севастополя Ольга Емельяненко, которая в компании с главным врачом Мариной Зиминой в приемном покое ждали важного пациента. Оказалось, сотрудники горздрава и полиции были подняты по тревоге из-за сына ВРИО губернатора. По словам очевидцев, мальчик получил незначительную травму брови, которую по прибытию в больницу ему тут же обработали, наклеили пластырь, а пациента отпустили домой.

Инцидент вызвал негодование среди пациентов больницы: это единственный в городе детский стационар, люди вынуждены часами ждать своей очереди. «Полно охраны, полиции…. Да и вообще, почему мы должны ждать, пока детей высокопоставленных чиновников обслуживают вне очереди, ведь только тяжёлых пациентов пропускают. Получается, наших детей за людей не считают: то у них лекарств нет, то врачей. Здесь сбежались все, даже сама Емельяненко, которая в больнице появляется – редкий случай», – жалуется жительница города.

Как уже сообщал «Новый День», в Севастополе сложилась критическая ситуация из-за отсутствия детских специалистов в городских больницах. Врачи стали увольняться из-за низких зарплат и большой нагрузки. От последствий бездумной кадровой политики в сфере здравоохранения страдают обычные севастопольцы: когда в ноябре у 6-летнего ребенка случился приступ эпилепсии, родители помчались в Центр здоровья матери и ребенка, там не оказалось ни врача, ни медсестры, способной поставить нужный препарат. Тогда родителям пришлось вызвать «скорую помощь», но приехавшие на вызов медики тоже не смогли сделать ребенку укол, останавливающий судороги, так как необходимого препарата у них не нашлось. К счастью, необходимый препарат удалось быстро найти через знакомых.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.01.17

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