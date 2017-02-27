Севастопольские врачи надумали создать «Черный список» пациентов / Эксперты идею раскритиковали

Публикации за 27.02.17

В Севастополе обиженные нелицеприятными отзывами в соцсетях медики решили создать «Черный список» и добавлять в него непонравившихся пациентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в паблике «Черный список Севастополя» недовольные родители опубликовали «отчет» с фотографиями о «радушном» приеме в одном из медицинских учреждений города. По словам горожан, медики равнодушно отнеслись к ребенку, которого привезли в больницу с температурой 40,2. Кроме того, маленькому пациенту отказали в госпитализации без анализов, а точнее предложили отправиться в диагностический бокс, но сразу предупредили, что в помещении 16 градусов тепла. В итоге, родители, не дождавшись должной медицинской помощи, отправились «болеть» домой. Инцидент получил широкий резонанс в соцсети, одни жители Севастополя встали на сторону родителей и подтвердили: медики, запечатленные на фотографии действительно неадекватны: «У нас тоже с этими дамами был конфликт!!!»

Другие же, в основном, медработники, предложили оскорбленным коллегам защищать свою честь в суде, а также создать так называемые «Черные списки пациентов». Между тем, эксперты отметили, что, несмотря на то, что идея «банить» пациентов заинтересовала севастопольских врачей, планы практически несбыточные: «врачебная тайна», а также закон «о защите персональных данных» не позволяют рассекречивать данные врачебного приема без письменного разрешения пациента. Но после того, как посетитель сам выложил информацию о приеме в общий доступ, ею вполне могут воспользоваться медицинские работники и пополнить свой «черный список», хотя на этом «бан» пациента заканчивается, опять же в соответствии с законодательством.

«Эта довольно сомнительная инициатива, ничего, кроме лишних хлопот, создателям не принесет, хотя и дает ощущение мнимой защищенности. Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан» медицинский работник, ни при каких условиях не может отказать пациенту в оказании медицинской помощи, он также не может ограничить ее объем и качество. Ну, а чисто с профессиональной точки зрения, я думаю, что создание «черных списков» просто не этично. Мы обязаны одинаково относиться и к тем, кто жалуется, и к тем, кто никуда не пишет. Все эти люди – просто наши пациенты», – цитирует «Медицинская справочная Крыма» слова ведущего телепрограммы «Навигатор здоровья. Крымский регион» Дмитрия Владимирова.

Отметим, что, судя по количеству негативных постов о качестве медицинских услуг, в Севастополе очень многие горожане недовольны отношением медработников к пациентам. Многие связывают это «феномен» с тем, что медики не получают достойной заработной платы: «от того и такие злые и безразличные».

Как уже сообщал «Новый День», в Севастополе сложилась критическая ситуация из-за отсутствия детских специалистов в городских больницах. Врачи стали увольняться из-за низких зарплат и большой нагрузки. От последствий бездумной кадровой политики в сфере здравоохранения страдают обычные севастопольцы: когда в ноябре у 6-летнего ребенка случился приступ эпилепсии, родители помчались в Центр здоровья матери и ребенка, там не оказалось ни врача, ни медсестры, способной поставить нужный препарат. Тогда родителям пришлось вызвать «скорую помощь», но приехавшие на вызов медики тоже не смогли сделать ребенку укол, останавливающий судороги, так как необходимого препарата у них не нашлось. К счастью, необходимый препарат удалось быстро найти через знакомых.

Севастополь, Анастасия Зук

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