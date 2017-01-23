«Боевые действия» в Крыму отменяются? Проблему очередей в МФЦ решат в 2017 году

Публикации за 23.01.17

В 2017 году крымчан обещают избавить от очередей при получении государственных и муниципальных услуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году в Крыму намерены завершить формирование сети многофункциональных центров (МФЦ). Сейчас работает 18 центров, обеспечивающих государственными и муниципальными услугами 21 район. В 2017 году планируется развернуть ещё 6 МФЦ и увеличить охват населения на уровне не менее 90%.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, главная задача – снять напряжение: «Люди часами простаивают в очереди, чтобы получить талончик или сдать документы. МФЦ должно с повестки дня эту ситуацию снять».

Министр внутренней политики, информации и связи РК Дмитрий Полонский отметил, что МФЦ будут плавно переходить не только на приём, но и выдачу документов для того, чтобы Госкомрегистр занимался непосредственно регистрацией объектов недвижимого имущества и земли. Кроме того, планируется перевести в МФЦ услуги Федеральной миграционной службы, например, выдачу паспортов, а также постановку на очереди в детские сады, услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, подачу документов на получение различных разрешений, справок и так далее. Плюс ко всему, каждый сможет добавить к общему перечню услуги, наиболее востребованные в данной территории. Так, для Симферополя актуальны услуги, связанные с оформлением строительства, подачей деклараций, получением различных разрешений. В ряде районов люди с этим не сталкиваются, но нуждаются в получении каких-то других справок.

«Необходимо отслеживать, чтобы не было очередей и чтобы мошенники на улице не формировали повестку дня. Особенно в Симферополе», – поставил задачу глава Крыма.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 23.01.17

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