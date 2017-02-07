В МФЦ Крыма снимут лимиты обслуживания – талончики отменяются

Публикации за 07.02.17

Проблемы очередей в МФЦ и мошенников, пытающихся спекулировать на них, власти Крыма намерены решить путем реорганизации самой очереди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество выдаваемых талонов для получения услуг Госкомрегистра не будет лимитированным.

Так, одной из причин образования очередей назвали крымчан, которые хотят перевести свои документы в российское правовое поле, хотя это и не требуется законодательством.

«По большому счету, главная проблема у нас возникает с оформлением, переоформлением, перерегистрации так называемого ранее возникшего права, до 2014 года», – заявил вице-премьер Дмитрий Полонский, напомнив, что закон гарантирует признание Россией ранее оформленное право.

Ажиотаж на перерегистрацию собственности панируют устранить в несколько этапов.

«С 1 марта мы готовы открыть очередь для льготных категорий граждан, – у нас на сегодняшний момент наибольшие неудобства испытывают граждане пожилого возраста, наши пенсионеры, которые приходят и хотят переоформить или перерегистрировать свои права. Поэтому с 1 марта ранее существующий льготный возраст для тех, кто получает услуги в МФЦ, мы сокращаем на 5 лет: для мужчин льготы начинаются с 65 лет, для женщин – с 60, и открываем эту самую сплошную очередь», – пояснил Полонский. Эта же очередь для всех остальных категорий будет доступна уже с 1 апреля.

При этом вице-премьер Павел Королев отметил тенденцию массовой перерегистрации прав как положительную и полезную для формирования налоговой базы.

Белогорский район, Леонид Маковецкий

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