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Крым

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Публикации за 07.02.17

В МФЦ Крыма снимут лимиты обслуживания – талончики отменяются

В МФЦ Крыма снимут лимиты обслуживания – талончики отменяются

Проблемы очередей в МФЦ и мошенников, пытающихся спекулировать на них, власти Крыма намерены решить путем реорганизации самой очереди.

Как передает корреспондент РИА , количество выдаваемых талонов для получения услуг Госкомрегистра не будет лимитированным.

Так, одной из причин образования очередей назвали крымчан, которые хотят перевести свои документы в российское правовое поле, хотя это и не требуется законодательством.

«По большому счету, главная проблема у нас возникает с оформлением, переоформлением, перерегистрации так называемого ранее возникшего права, до 2014 года», – заявил вице-премьер Дмитрий Полонский, напомнив, что закон гарантирует признание Россией ранее оформленное право.

Ажиотаж на перерегистрацию собственности панируют устранить в несколько этапов.

«С 1 марта мы готовы открыть очередь для льготных категорий граждан, – у нас на сегодняшний момент наибольшие неудобства испытывают граждане пожилого возраста, наши пенсионеры, которые приходят и хотят переоформить или перерегистрировать свои права. Поэтому с 1 марта ранее существующий льготный возраст для тех, кто получает услуги в МФЦ, мы сокращаем на 5 лет: для мужчин льготы начинаются с 65 лет, для женщин – с 60, и открываем эту самую сплошную очередь», – пояснил Полонский. Эта же очередь для всех остальных категорий будет доступна уже с 1 апреля.

При этом вице-премьер Павел Королев отметил тенденцию массовой перерегистрации прав как положительную и полезную для формирования налоговой базы.

Белогорский район, Леонид Маковецкий

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