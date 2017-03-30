Ничего не изменилось: крымчане бьются в очередях в МФЦ

Публикации за 30.03.17

Крымчане продолжают жаловаться на очереди в многофункциональных центрах. Например, в Симферопольском районе, чтобы получить талон на получение кадастровых услуг, приходится записываться за несколько суток. И то не факт, что получишь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы обрести талон на получение услуг Госкомрегистра жители Добровской долины должны обращаться в местный МФЦ и по несколько дней стоять в очередях. Очередники составляют списки, каждый день проводят переклички, каждый раз назначая их в разное время – то днем, то поздно ночью. Пропустишь перекличку, и твоя фамилия исчезает из списка. «Я несколько дней подряд ездил, записался в очередь на получение талонов, был на перекличках. Но оказалось, что ночью инициативные граждане устроили еще одну, о которой меня не предупредили. В итоге моя фамилия исчезла из списка, хотя сегодня я должен был попасть за талонами в первой 20», – рассказал РИА «Новый День» пострадавший крымчанин. По его словам, в очередях стоят только люди, желающие получить кадастровые услуги, к остальным специалистам можно попасть без проблем. В день на получение услуг Госкомрегистра дают по 50-60 талонов.

Между тем, несмотря на давки и очереди, многофункциональный центр работает только в будни, а крымчане не имеют возможности ежедневно отпрашиваться с работы, чтобы контролировать очередь и присутствовать на всех перекличках. «Снова пришлось записываться на получение талона – теперь я почти двухсотый, но я работаю в ближайшие дни, поэтому нет возможности контролировать список, и от затеи придется пока отказаться, – негодует крымчанин. – Это с учетом того, что я ждал, пока пройдет волна, когда все ринулись переоформлять земельные участки».

Мужчина рассказал, что предприимчивые местные жители организовывали торговлю очередью и заветное место продают за 5 тысяч рублей. Сам он с этим не сталкивался, но «в очереди все об этом говорят».

Отметим, власти неоднократно заявляли, что крымчане без проблем могут воспользоваться услугами Госкомрегистра, но, по всей видимости, жители Добровской долины – обычное исключение.

Симферопольский район, Анастасия Зук

Симферопольский район. Другие новости 30.03.17

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