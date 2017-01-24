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Публикации за 24.01.17

Киевские эксперты: новый закон о языке ускорит развал Украины

Киевские эксперты: новый закон о языке ускорит развал Украины

Харьков и Одесса вскоре повторят судьбу Крыма и Донбасса, а о возвращении последних можно забыть – эксперты и политики в Киеве встревожены новой волной тотальной украинизации.

Как передает корреспондент РИА , пока в Верховной Раде «избавляются» от русского языка, эксперты в один голос заявляют, что если страна продолжит вытеснять русский язык из всех сфер общественной жизни, то лишится восточных и южных областей Украины.

Украинский эксперт Юрий Романенко заявил, что если власти не остановятся, то Украина повторит судьбу Польши.

«Польша запрещала украинский язык, преследовала украинцев, колонизировала Волынь и в целом всхуднi креси. Как следствие. Польша получила ОУН-УПА (запрещена в России), Бандеру, Волынскую резню, а потом благополучно, точнее говоря не совсем благополучно пришла к моностране: потеряв Литву, западную Беларусь и западную Украину, изгнав немцев из западной Польши, изгнав и переселив украинцев из восточной. Это была цена соборной Польши, с одним языком, одной культурой, одной нацией», – написал на свой странице в Фейсбуке Романенко.

Он отметил, что из Украины можно сделать «монострану», но политики должны понимать, какова будет цена языковых преследований: Харьков и Одесса в скором времени будут восприниматься украинцами, как поляками воспринимаются Львов и Франковск.

В свою очередь депутат Верховной Рады Александр Вилкул также назвал «мовный закон» провокацией, которая фактически «уничтожает перспективу возврата Донбасса и Крыма».

Вилкул не сомневается, что в стране появится уполномоченный по защите языка, в подчинении которого будут находиться лингвистические инспекторы. За русскую речь придется заплатить круглую сумму – штраф от 3 до 7 тысяч гривен, что вызовет недовольство русскоязычного населения.

«Идея о языковых инспекторах очень уж похожа на инспекторов по чистоте расы, которые меряли головы циркулями в 30-х годах прошлого столетия. Неужели для того, чтобы развивать украинский язык обязательна система дискриминации?», – поясняет свое видение языкового закона Вилкул.

Эксперты сходятся во мнении, что «мовная» дискриминация развалит Украину – «это вопрос времени».

Как сообщал , Верховная Рада готовит . Предлагается отменить «устаревший» закон «Об основах государственной языковой политики».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.01.17

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