Верховная Рада готовит закон о тотальной украинизации и формировании отрядов языковой полиции / Попытки сохранить двуязычие будут приравнены к свержению государственного строя

Публикации за 21.01.17

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект №5670 «О Языке». Украинский язык станет обязательным во всех сферах государственной и общественной жизни. Для нарушителей предусмотрены драконовские штрафы либо уголовное преследование.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на государственную мову перейдут все СМИ, учреждения образования и торговли, театры, детские сады и т.д. На любых общественных собраниях, митингах и культмассовых мероприятиях будет разрешено говорить и петь исключительно на украинском.

Авторами нового языкового закона стали 33 депутата из различных фракций. Предлагается отменить «устаревший» закон «Об основах государственной языковой политики».

На украинский перейдут все органы государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан.

Как сообщает «СТРАНА.ua», государственный язык также сделают обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В ВУЗах будет разрешено общаться только на мове. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.

Все культурно-массовые мероприятия разрешено будет проводить только на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском.

Фильмы на Украине можно будет снимать также исключительно на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров.

Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Телевизионные передачи на других языках дублируются на украинском языке. Теле- и радиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод на украинский, если кто-то из участников программы заговорит на другом языке.

Электронные СМИ обяжут иметь страничку на украинском, которая должна загружаться по умолчанию на государственный язык.

Украинский язык объявляется отныне главным для книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут превышать тираж на украинском.

В сфере обслуживания и досуга (спортзалы, дома культуры, магазины, рестораны, кафе и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение закона предусмотрен штраф в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн), если речь идёт о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400 – 5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, – от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ.

За попытки «внедрения на Украине официального многоязычия» может грозить уголовная ответственность, так как это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины). Публичное неуважение к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины).

Следить за соблюдением закона будут специальные бригады языковой инспекции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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