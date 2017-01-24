Крымчан забрасывают спамом с рекламой наркотиков

Публикации за 24.01.17

Наркодилеры, распространяющие в Крыму запрещенные вещества, заметно расширяют свои сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь торговцы, рекламируя свои услуги, используют не только городские стены для нанесения трафаретов, но и лично оповещают крымчан о возможности приобрести наркотики.

«Это уже надоело! Сегодняшнее утро у меня началось с смс-сообщения в вайбере от отправителя по имени Dealer. Содержание: «Спам, который Вы ждали!». Далее перечисление наркотиков и их реклама, представление их проекта, описание и «преимущества», – возмутилась в одной из социальных сетей жительница Севастополя. – Мало того, что они все поверхности нашего города испоганили своими надписями, так еще и до личных телефонов добрались! Неужели с этим ничего нельзя сделать?! Почему наша доблестная полиция ничего с этим не может сделать?!».

В сообщении рекламируется проект наркодилеров в «теневом Рунете», сам товар перечисляется на сленге, понятном, в основном, только потенциальным потребителям такого продукта. Среди позиций – «спиды» (амфетамин, метамфетамин), «лизер» (ЛСД), «меф» (мефедрон) и даже «хмурый» (героин).

В комментариях к посту жители других городов Крыма тоже сообщают, что стали получателями необычного спама. При этом отмечают, что предложения о покупке наркотиков могут приходить и детям, так как и они используют мессенджеры.

«Ребята, этот трафик никто не в силах остановить. Самый прибыльный бизнес, который крышуют верха. Так что читайте детям лекции и не поддавайтесь влиянию», – советуют друг другу крымчане.

Как уже сообщал «Новый День», в конце декабря 2016 года жители Ялты устав от того, что местные власти не смогли справиться с массовой трафаретной рекламой наркотиков, взялись самостоятельно оттирать стены, призывая к этому и других крымчан.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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