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Крым

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Публикации за 24.01.17

Главный архитектор Крыма будет подчиняться главе республики

Главный архитектор Крыма будет подчиняться главе республики

Главный архитектор Крыма будет полностью подконтролен лично главе Крыма Сергею Аксенову.

Как передает корреспондент РИА , в ближайшее время такую должностную подчиненность закрепят на законодательном уровне.

«В рамках сессии мы введем эту должность как отдельную штатную единицу с подчинением непосредственно на меня. Других вариантов здесь нет», – заявил Сергей Аксенов.

В данный момент должность главного архитектора совмещается с исполнением обязанностей заместителя министра строительства и архитектуры Крыма. По словам Аксенова, за счет изменений предполагается добиться большей эффективности и оперативности при решении отраслевых проблем.

Таким образом, глава Крыма Сергей Аксенов возьмет под личный контроль и зачистку прибрежных территорий.

Как уже сообщал , в конце декабря 2016 года глава Крыма заявил об отставке тогдашнего главного архитектора республики Владимира Кузнецова. Его увольнение было связано с «ненадлежащим исполнением обязанностей», в том числе «в связи с невозможностью сформировать план действий по сносу строений в стометровой прибрежной зоне».

Сейчас должность главного архитектора Крыма занимает Анна Царева. По словам Сергея Аксенова, она уже приступила к исполнению своих обязанностей. В числе прочего перед ней поставлена задача сформировать нормативную базу для сноса незаконных объектов в прибрежной зоне.

В 2016 году у правительства Крыма возникали претензии и к другим архитекторам: в ноябре своей должности лишился главный архитектор Симферополя Эрнста Мавлютова; тогда же пригрозили увольнением и архитектору Ялты.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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