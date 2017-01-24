Главный архитектор Крыма будет подчиняться главе республики

Публикации за 24.01.17

Главный архитектор Крыма будет полностью подконтролен лично главе Крыма Сергею Аксенову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее время такую должностную подчиненность закрепят на законодательном уровне.

«В рамках сессии мы введем эту должность как отдельную штатную единицу с подчинением непосредственно на меня. Других вариантов здесь нет», – заявил Сергей Аксенов.

В данный момент должность главного архитектора совмещается с исполнением обязанностей заместителя министра строительства и архитектуры Крыма. По словам Аксенова, за счет изменений предполагается добиться большей эффективности и оперативности при решении отраслевых проблем.

Таким образом, глава Крыма Сергей Аксенов возьмет под личный контроль и зачистку прибрежных территорий.

Как уже сообщал «Новый День», в конце декабря 2016 года глава Крыма заявил об отставке тогдашнего главного архитектора республики Владимира Кузнецова. Его увольнение было связано с «ненадлежащим исполнением обязанностей», в том числе «в связи с невозможностью сформировать план действий по сносу строений в стометровой прибрежной зоне».

Сейчас должность главного архитектора Крыма занимает Анна Царева. По словам Сергея Аксенова, она уже приступила к исполнению своих обязанностей. В числе прочего перед ней поставлена задача сформировать нормативную базу для сноса незаконных объектов в прибрежной зоне.

В 2016 году у правительства Крыма возникали претензии и к другим архитекторам: в ноябре своей должности лишился главный архитектор Симферополя Эрнста Мавлютова; тогда же пригрозили увольнением и архитектору Ялты.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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