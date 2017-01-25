В Керчи зафиксирована массовая гибель дельфинов: мёртвые животные лежат на берегу больше недели (ФОТО 18+)

Публикации за 25.01.17

В Керчи зафиксирована массовая гибель дельфинов, трупы с пляжей убирать никто не торопится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на нескольких пляжах города уже больше недели лежат мёртвые дельфины. Сотрудники лаборатории по болезням рыб Керченского филиала Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) настоятельно рекомендуют горожанам не хоронить животных самостоятельно, так как причина их гибели неизвестна. Однако и специальные службы этим не занимаются. Накануне активные граждане передали обращение керченскому градоначальнику Владимиру Подлипенцеву, призывая обратить внимание на этот факт. Пока в городе установилась морозная погода, и процессы разложения идут медленно, но стоит столбику термометра поползти вверх, гниение трупов ускорится. Как рассказал РИА «Новый День» заведующий сектором ихтиопатологии Керченского филиала АзНИИРХ Вячеслав Мальцев, накануне они обследовали труп одного из дельфинов. Им оказалась погибшая азовка. «Несмотря на то, что труп был сильно повреждён, признаков запутывания в сетях не обнаружено. Наличие трупов на керченских берегах – явление нехарактерное для этого времени года. Биология дельфинов такова, что сейчас они должны быть далеко от пролива – на Южном берегу Крыма или возле берегов Кавказа. Мы начали расследование. Поскольку от граждан поступили обращения о массовом характере гибели животных, то мы подключаем Росприроднадзор для более масштабной проверки, – сообщил биолог.

Что касается утилизации трупов, то, по словам Вячеслава Мальцева, в соответствии с российским законодательством об утилизации биологических отходов, мертвых дельфинов после проверки должны вывезти с пляжа и уничтожить. Этим займётся санитарная служба Росприроднадзора, хотя это компетенция природоохранного ведомства. Вячеслав Мальцев рассказал, что районные подразделения министерства экологии и природных ресурсов Крыма должны постоянно мониторить ситуацию и организовывать рейды, однако «традиционно не очень это делают». «Гибель краснокнижных животных, а азовка занесена в Красную Книгу Крыма, Российской Федерации и Украины, требует пристального внимания», – отметил сотрудник Керченского филиала АзНИИРХ.

Керчь, Галия Шакирова

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