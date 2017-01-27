Дельфины в Керчи умерли от голода / Биологи выяснили причину смерти морских животных в Керченском проливе

Публикации за 27.01.17

Дельфины в Керчи погибли от истощения.

Как сообщает корреспондент агентства «Новый День», сотрудники лаборатории по болезням рыб Керченского филиала Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) считают, что причиной смерти дельфинов, которых выбросило в нескольких районах Керчи, стал голод.

Напомним, что на этой неделе горожане пожаловались журналистам, что трупы нескольких животных лежат на керченских пляжах уже более недели, и их никто не убирает.

После этого представители АзНИИРХ, Росприродназдора, Керченской рыбинспекции Крымского отдела АЧТУ Росрыболовства совершили рейд и обследовали почти 25 км побережья от п. Капканы до п. Героевское. Участники рейда заявляют, что, кроме двух ранее обследованных дельфинов, других трупов не было. Один из опрошенных рыбаков рассказал о ещё двух мёртвых животных, до которых специалисты не смогли добраться из-за труднодоступности участка. О массовом характере гибели животных речи не идёт, настаивают биологи.

Между тем, после обследования найденных млекопитающих, эксперты сделали заключение, что погибли они, вероятнее всего, от голода в конце декабря прошлого года. Погибшими особями оказались молодой и старый дельфины, которые больше всего страдают при неблагоприятных условиях.

Специалисты полагают, что дельфины по каким-то причинам не успели своевременно пересечь Керченский пролив, где зимой пищи для них практически нет, и добраться до более тёплых вод Южного берега Крыма. Ранее заведующий сектором ихтиопатологии Керченского филиала АзНИИРХ Вячеслав Мальцев рассказывал агентству «Новый День»: биология дельфинов такова, что сейчас они должны быть далеко от пролива – на ЮБК или возле берегов Кавказа.

Специалисты намерены продолжать наблюдения за миграцией дельфинов через Керченский пролив.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 27.01.17

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