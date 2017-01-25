NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.01.17

Кремлю придется подкармливать Крым еще несколько лет

Кремлю придется подкармливать Крым еще несколько лет

Крым останется дотационным регионом еще минимум пять лет. Такой прогноз сделала министр финансов Крыма Ирина Кивико. «Лет через пять выйдем на бездотационный бюджет, когда уже и Крымский мост будет построен, и экономика заработает в полную мощь. Пока же транспортная логистика не позволяет в полной мере реализовать промышленный потенциал республики», – пояснила Кивико.

А о бездефицитном бюджете власти Крыма пока и не задумываются.

«На сегодняшний день нам надо очень много восстановить в Крыму: провести капитальные ремонты социальных, образовательных учреждений. Эта необходимость еще сохраняется, и поэтому говорить о бездефицитности рано. Тем более, что бюджетный кодекс позволяет дефицит бюджета до 10% в высокодотационных регионах», – заявила министр финансов.

Как уже сообщал , несмотря на сокращение суммы дотаций из федерального бюджета для Крыма в 2017 году, республика осталась одним из самых субсидируемых регионов России. Правительство предусмотрело для Крыма дотаций на 37,15 млрд рублей. Часть средств (18,5 млрд рублей) республика получит в виде субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности, остальное – «на сбалансированность бюджета».

Ранее Ирина Кивико прогнозировала, что Крым сможет выйти на бездотационный бюджет максимум к 2024 году.

В то же время, вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин в августе 2016 года заявил, что вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак поставил задачу властям Крыма сформировать бездефицитный бюджет в 2017 году. Однако сделать это не удалось: в 2017 году прогнозируемый дефицит бюджета Крыма составит 3 млрд рублей. В 2016 году он составил 14,7 млрд рублей, хотя изначально был запланирован в 19,3 млрд рублей. Дефицит оказался ниже прогнозируемого за счет перевыполнению плана по поступления доходов в бюджет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.01.17

Муниципалитетам Крыма придется отчитаться, как они планируют тратить бюджетные деньги. / В Симферополе задержали пьяного маршрутчика с глазами вампира. / Правительство Крыма раскритиковало качество дорожных работ в Симферополе: сделанное от нетронутого не отличишь.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter