Кремлю придется подкармливать Крым еще несколько лет

Публикации за 25.01.17

Крым останется дотационным регионом еще минимум пять лет. Такой прогноз сделала министр финансов Крыма Ирина Кивико. «Лет через пять выйдем на бездотационный бюджет, когда уже и Крымский мост будет построен, и экономика заработает в полную мощь. Пока же транспортная логистика не позволяет в полной мере реализовать промышленный потенциал республики», – пояснила Кивико.

А о бездефицитном бюджете власти Крыма пока и не задумываются.

«На сегодняшний день нам надо очень много восстановить в Крыму: провести капитальные ремонты социальных, образовательных учреждений. Эта необходимость еще сохраняется, и поэтому говорить о бездефицитности рано. Тем более, что бюджетный кодекс позволяет дефицит бюджета до 10% в высокодотационных регионах», – заявила министр финансов.

Как уже сообщал «Новый День», несмотря на сокращение суммы дотаций из федерального бюджета для Крыма в 2017 году, республика осталась одним из самых субсидируемых регионов России. Правительство предусмотрело для Крыма дотаций на 37,15 млрд рублей. Часть средств (18,5 млрд рублей) республика получит в виде субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности, остальное – «на сбалансированность бюджета».

Ранее Ирина Кивико прогнозировала, что Крым сможет выйти на бездотационный бюджет максимум к 2024 году.

В то же время, вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин в августе 2016 года заявил, что вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак поставил задачу властям Крыма сформировать бездефицитный бюджет в 2017 году. Однако сделать это не удалось: в 2017 году прогнозируемый дефицит бюджета Крыма составит 3 млрд рублей. В 2016 году он составил 14,7 млрд рублей, хотя изначально был запланирован в 19,3 млрд рублей. Дефицит оказался ниже прогнозируемого за счет перевыполнению плана по поступления доходов в бюджет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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