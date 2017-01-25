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Крым

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Публикации за 25.01.17

Подрядчик, устроивший потоп в квартирах крымчан, сбежал от ответственности

Подрядчик, устроивший потоп в квартирах крымчан, сбежал от ответственности

Подрядчик, виновный в затоплении квартир одного из МКД в Алуште, случившегося из-за некачественного ремонта кровель, скрывается от крымских властей.

Как передает корреспондент РИА, подрядная организация до сих пор отказывается компенсировать одному из пострадавших владельцев жилья нанесенный ущерб, и игнорирует встречи с представителями министерства ЖКХ республики.

«Подрядчику выставлена претензия на общую сумму в 1 миллион 90 тысяч рублей за нарушение технологий выполнения строительно-монтажных работ и за срыв сроков выполнения контракта. Если по окончанию срока претензии сумма не будет возращена, будем подавать обращение в суд», – заявил заместитель министра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев.

Всего пострадали 20 квартир. В 15 из них ремонтные работы уже проведены, получены расписки об отсутствии претензий от их владельцев.

Владелец одной из квартир, требование которого и проигнорировал подрядчик, желает получить компенсацию в сумме 80 тысяч рублей. Однако, как сообщил Зейтулаев, в подрядной организации с такой суммой не согласны.

«Давайте по-плохому, раз по-хорошему не захотел. Тогда в судебном порядке в десятикратном размере сумма будет взыскана», – подытожил вице-премьер правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Как уже сообщал , в декабре 2016 года крымчане стали массово жаловаться на затопление квартир из-за поздно начавшихся работ по ремонту кровель. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министерству ЖКХ проследить за тем, чтобы нанесенный подрядчиками ущерб крымчанам был полностью компенсирован, и заявил о необходимости принятия к недобросовестным организациям мер со стороны правоохранительных и надзорных органов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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