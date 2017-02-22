«В кандалы его! И чтобы вода на голову бежала» Вице-премьер Крыма нашёл управу на подрядчика

Публикации за 22.02.17

В правительстве Крыма решили прибегнуть к крайним мерам в отношении недобросовестного подрядчика, который при ремонте кровель в одном из МКД в Алуште, допустил затопление квартир, выбрав для работ неудачные погодные условия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе селекторного совещания правительства республики с муниципалитетами выяснилось, что у организации, обязавшейся устранить все недостатки своей работы, возникли «недопонимания» с министерством ЖКХ.

По словам начальника главного контрольного управления аппарата Совета министров Елены Шевцовой, подрядчик начал «выдвигать условия».

«Никаких условий. Министерству ЖКХ до 3 марта найти подрядчика – в кандалы его, в квартиру его, и чтобы вода на голову бежала», – заявил вице-премьер Юрий Гоцанюк. При этом он поручил министру ЖКХ Сергею Карпову взять на личный контроль устранение проблем в указанном МКД.

«Представлены по-прежнему расписки 15 жильцами из 20. По оперативной информации МинЖКХ, в трех (квартирах – прим. «НД») ремонт закончен, но расписки не представлены. Тем самым нарушен срок «дорожной карты», которая была представлена Министерством ЖКХ главе Республики Крым, где до 20 февраля должны были быть предоставлены все расписки. Также нарушен срок данной «дорожной карты» в части представления подрядчиком до 19 февраля материалов для ремонтных работ жильцам, пострадавшим от некачественного ремонта», – отчиталась Шевцова.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Министерстве ЖКХ заявили, что недобросовестный подрядчик избегает встреч с представителями министерства, и озвучили намерение добиться выплаты компенсаций через суд.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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