На Украине готовы отказаться от кириллицы, лишь бы не «делить» ее с Россией

Публикации за 25.01.17

Украинский алфавит предложили перевести с кириллицы на латиницу. Предполагается, что это ускорит сближение страны с Евросоюзом и окончательный разрыв с Россией.

Как передает корреспондент РИА«Новый День», начать переход предлагается в форме шутки, а потом всерьез перейти на латиницу. «Чем больше мы будем отличаться от РФ – тем лучше. Чем дальше от РФ – тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, «китайскую стену» и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии», – цитирует «Лента.ру» автора идеи, киевского журналиста Станислава Речинского.

Он считает, что Украина сможет легко обойтись без культурных, социально-экономических связей с Россией. «Задача нынешнего поколения – дать потомкам мощный импульс «Прочь от Москвы!". И сохранить государство. Все остальное – вторично. Нам нечего терять кроме ненависти и страны», – заявил журналист. Кстати, соответствующая запись на его странице в Faсebook сделана на русском языке.

Напомним, в Верховную Раду внесен законопроект «О государственном языке», предусматривающий обязательное и безальтернативное использование украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях, а также на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, в СМИ и секторе книгопечатания. За использование в сферах образования, культуры, СМИ русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.01.17

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