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Публикации за 26.01.17

Правительство Украины назвало главного виновника кризиса в стране и готово с ним расправиться

Правительство Украины назвало главного виновника кризиса в стране и готово с ним расправиться

В правительстве Украины поддержали и пояснили смысл законопроекта об исключительности украинского языка.

Как передает корреспондент РИА , чиновники незалежной считают, что на телевидении слишком много русского, что, по всей видимости, и является основной причиной сложной ситуации в стране.

«Потенциал у нынешней Рады относительно принятия закона о государственном языке есть. Это не вызывает сомнений. В целом телевидение очень русифицировано. Выводятся за скобки программы, которые связаны с украинской идентичностью. 75% надо (украиноязычных программ) и писать, что это не вообще, а именно в так называемый прайм-тайм. Мы по радио так сделали», – цитирует Эспрессо.TV украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко.

Напомним, законопроект, предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни, зарегистрировали в Верховной Раде в январе. Украинский язык должен стать обязательным для всех органов власти, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях (для школ и детсадов предусматривается исключения для языков нацменьшинств). Попытки «внедрения многоязычия» депутаты незалежной хотят приравнять к попыткам свержения государственного строя, и настаивают на уголовной ответственности для их инициаторов.

Член Совфеда России Олег Морозов назвал законопроект недружественным актом в отношении России и назвал его «абсурдом», так как «90% народа Украины говорит на русском языке», а другой сенатор Франц Клинцевич и вовсе обозначил зарегистрированный документ как инструмент «лингвистического геноцида».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 26.01.17

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